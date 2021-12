L’OL féminin a fait le nécessaire contre le Paris FC (1-2)

Les coéquipières de Wendie Renard étaient pourtant favorites face aux troisièmes de D1 Arkema, mais les Franciliennes se sont révélées plus que coriaces.

L’OL féminin avait pourtant débuté fort et multipliait les occasions. C’est Delphine Cascarino qui ouvrait le score à la 38e minute, l’ailière marquait d’une belle frappe du gauche (0-1). Il ne fallait qu’une minute après le coup d’envoi de Paris pour que Selma Bacha ne dépose un centre parfait pour la reprise d'Ada Hegerberg (0-2).

Mais le retour aux vestiaires était perturbé par la réaction des joueuses locales. Juste avant la mi-temps, Greboval réduisait la marque sur corner (1-2).

En seconde période, malgré l’expulsion d’une Parisienne à la 65e minute, l’OL se contentait de gérer sa maigre avance. Et s’offrait une 11e victoire en autant de rencontres de championnat, assortie d’un titre de champion d’automne.

"On avait pour objectif de venir chercher la victoire ici, c’est chose faite, a réagi à l’issue du match la coach Sonia Bompastor. (…) On finit champion d’automne, même si ça me paraît anecdotique. Le bilan comptable est très satisfaisant. Dans le contenu du match, ça a été plus difficile que d’habitude. Physiquement on a manqué un peu de fraîcheur. Il faut savoir se satisfaire de la victoire".

Le groupe olympien terminera l’année mercredi prochain avec l’ultime rencontre de poules de Ligue des Champions face à Hacken.