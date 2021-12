Julien Bayou pris à partie par l'Action Française à SciencesPo Lyon

Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour Julien Bayou. En effet, des militants d'Action Française, un mouvement d'extrême droite et royaliste, se sont introduits dans un amphithéâtre de l'IEP situé dans le 7e arrondissement de Lyon.

"Des militants fascistes d'Action Française sont venus perturber l'événement", a témoigné Julien Bayou tout en affirmant son "soutien aux étudiants présents dans l'amphi, choqués par cette interruption".

Et de poursuivre "l'extrême droite révèle son visage : hostile à la démocratie. Murray Bookchin le prophétisait, nous y sommes : écologie ou barbarie. Le projet écologiste est effectivement celui qui combat le mieux les idées nauséabondes de l'extrême droite".

Cette action violente visait explicitement l'écologiste. "Bayou, traître de mère en fils", pouvait-on lire dans un communiqué publié par la section lyonnaise de l'Action Française. Ce groupuscule d'extrême droite reproche notamment au secrétaire national un discours daté de décembre 2019 dans lequel il avait "adressé un mot très touchant au sujet de ses parents. Il avait alors remercié son père, fanfariste (du FLN, ndlr), et sa mère, porteuse de valises pour le Front de Libération Nationale" durant la guerre d'Algérie.

Des reproches émanant de l'Action Française auxquelles Julien Bayou a répondu : "Et puisque ces fanatiques défendent encore "l'Algérie française" et s'en prennent à la mémoire de ma mère, porteuse de valises pacifique emprisonnée pour son soutien à l'indépendance algérienne, je reposte cet admirable texte, le "manifeste des 121".

"Nous ne pouvons accepter qu'une école censée former les élites françaises de demain fasse la promotion d'un individu qui se réclame de ce groupe terroriste qui n'a apporté que la ruine et la mort à la fois en Algérie et en France, sur des Algériens et sur des Français", a conclu l'Action Française.