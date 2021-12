Affaire OL/OM : Aulas affirme que le lanceur de la bouteille sur Payet était un supporter marseillais

Lors de l'assemblée générale du club ce jeudi, Jean-Michel Aulas est revenu sur les évènements survenus lors d'OL-OM le 21 novembre dernier au Groupama Stadium de Décines.

Le fondateur de la Cegid a fait une révélation choc : l'individu qui a lancé une bouteille d'eau sur le visage de Dimitri Payet serait un supporter de l'OM.

On pourrait croire à une plaisanterie ou un article du Gorafi, mais ces propos ont bel et bien été tenus par Jean-Michel Aulas le jeudi 16 décembre 2021, relayé par le site Olympique et Lyonnais.

Celui qui a été suspendu 5 matchs pour avoir largement fait pression sur l'arbitre de la rencontre Ruddy Buquet a assuré que le fil Facebook du suspect ne laissait planer aucun doute : "c'est un supporter de l'OM".

Pourtant, lors du jugement en comparution immédiate de ce dernier, l'avocat du prévenu avait assuré que son client était un grand amoureux de l'OL depuis plus de 20 ans.

Info ou intox ?