Trop amoureux de l’OL, Paqueta refuse une très grosse offre de Newcastle

Depuis le de la saison, Lucas Paqueta enchaîne les bonnes performances et permet à l’OL de ne pas sombrer définitivement. Le milieu de terrain impressionne les supporters, mais pas seulement.

Selon FootMercato, il aurait été approché par les Anglais de Newcastle appuyés par des nouveaux investisseurs saoudiens depuis octobre. Les Magpies auraient proposé au Brésilien un salaire astronomique culminant à 850 000 euros par mois, soit 10 millions d’euros par an.

Lucas Paqueta, encore sous contrat jusqu’en 2025, touche actuellement 2,6 millions d’euros par an. Mais ce surclassement ne lui a pas fait tourner la tête : le numéro 10 aurait refusé l’offre.

Malgré une décevante 13e place et la crise extra sportive que traverse l’OL, Lucas Paqueta semble bien décidé à porter le maillot frappé du lion encore bien longtemps. Une nouvelle que les supporters et le staff apprécieront tant ses apports dans la transmission et de l’attaque seront déterminants dans la deuxième partie de saison.