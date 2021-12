Près de Lyon : de la drogue et des armes saisies par la police à Ecully

L'individu avait été interpellé vendredi, lors d'une opération de police menée sur un point de deal à Ecully. Lors de son arrestation, le suspect était en possession de quelques grammes de résine et d'herbe de cannabis. Les perquisitions menées à son domicile et au sein d'un appartement dont il possédait les clés ont permis aux enquêteurs de saisir 5 kg de résine de cannabis, un demi kilo d'herbe et trois armes de poing.

En garde à vue, le trafiquant présumé a déclaré avoir "agi sous la contrainte" d'une personne non identifiée.