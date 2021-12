PEGA ESSE NOVO UNIFORME! 💥



Reforçando a união das raízes do Resende FC, @Pele_Academia e @OL_Portugues, o Gigante do Vale homenageia essa mistura entre Brasil e França no seu novo manto.



🇧🇷🤝🇫🇷 pic.twitter.com/fQ56Rf2k8U