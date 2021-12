OL : Dembélé et Slimani vendus cet hiver pour faire de la place à Azmoun ?

Outre le départ inattendu de Juninho, l'attaque lyonnaise devrait être largement remaniée. Pour faire de la place à Sardar Azmoun, le joueur du Zenith Saint-Pétersbourg cible prioritaire de Peter Bosz depuis l'été dernier, deux joueurs pourraient être vendus au mercato hivernal.

Selon L'Equipe, il s'agirait d'Islam Slimani et de Moussa Dembélé. L'international algérien n'est jamais arrivé à s'imposer à Lyon, tandis que le second, capitaine face à Metz mercredi, représent l'une des plus importantes valeurs marchandes du club.

Si l'un des deux venait à partir, Sardar Azmoun arriverait dans la foulée. L'attaquant iranien et l'OL seraient déjà d'accord, il ne manque plus que des liquidités pour convaincre le Zenith.

Depuis le temps qu'on leur vante les mérites du Messi iranien, les supporters de l'OL attendront de lui qu'il remette l'OL sur de bons rails.