Jean-Michel Aulas (OL) : "Trouver les ressources nécessaires pour revenir au premier plan"

Ce samedi, le président de l’OL a présenté ses voeux dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club.

Il revient sans détour sur le "contexte difficile" que traverse l’OL depuis plusieurs semaines, tant sur le plan sportif qu’en coulisses. "Nous avons tout en main pour réussir une deuxième partie de saison sportive à la hauteur de nos ambitions", tempère toutefois Jean-Michel Aulas.

Il reconnait avoir "souffert quand Juni (Juninho qui n’est plus directeur sportif ndlr) a décidé de partir" et "souffert aussi dans le championnat". Mais "il faut regarder droit devant".

Pour JMA, Lyon a un entraîneur, un staff et des joueurs "de qualité" et promet de "trouver les ressources nécessaires pour revenir au premier plan en championnat". Cela passera par un stage de reprise et des changements en interne.

"L’année 2022 va être infiniment plus prospère et plus réaliste que 2021", conclut le président de l’OL, avant de souhaiter un joyeux Noël aux supporters.