Concerts à Lyon : qui verra-t-on (normalement) en 2022 ?

Sans surprise, les concerts prévus au mois de janvier sont nombreux à connaître des annulations ou des reports en raison des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement. Ces dernières entrent en vigueur ce lundi avec l’interdiction des concerts debout et la mise en place des jauges : pas plus de 2000 personnes en intérieur et 5000 en extérieur pour au moins trois semaines.

Ces nouvelles règles ont par exemple provoquer le report du ciné-concert Harry Potter le 7 janvier à la Halle Tony Garnier, l’annulation du concert de Julien Clerc le 8 janvier dans la même salle du 7e arrondissement qui doit par ailleurs accueillir dans les prochains mois de nombreux artistes comme Grand Corps Malade (26 janvier), Eddy de Pretto (27 janvier), Orelsan (28 janvier), Florent Pagny (8 mars), Gad Elmaleh (12-13 mars), Julien Doré (2 avril), Inès Reg (29 avril), Hoshi (7 mai), la popstar Dua Lipa (30 mai), Vitaa & Slimane (8-9 septembre), Clara Luciani (6 octobre), Angèle (3-4 novembre), The Cure (7 novembre), Tayc (8 novembre) ou encore The Weeknd (12 novembre).

Non loin de la Halle Tony Garnier, le Matmut Stadium de Gerland organise le 17 et 18 juin la première édition de l’Inversion Fest’ avec en têtes d’affiche Stromae, les Black Eyed Peas ou encore PNL. Les places sont disponibles ici.

Du côté du Radiant Bellevue à Caluire, les reports sont également au rendez-vous mais pour le moment le concert de Barbara Pravi, dernière représentante française de l’Eurovision, est maintenue ce 6 janvier. C’est également le cas de Maxime Le Forestier (19 janvier), Carla Bruni (20 janvier) et Anne Roumanoff (26 janvier). A aller voir également : Dave (8 mars), Adrien Galo (14 mars), Rag’n’Bone Man (15 mars), Jérémy Frérot (17 mars), Wejdene (30 avril), Lynda Lemay (14 mai), Laurent Gerra (7,8 et 9 juin), Cœur de Pirate (17 septembre) ou encore Amel Bent (2 novembre).

Le Transbordeur attend également Tryo (18 janvier), Kyo (9 avril), Camélia Jordana (21 avril), Tokio Hotel (26 avril), Louane (19 mai) et Vianney (3 novembre).

La scène de la Bourse du Travail verra par exemple venir Yannick Noah (8 février), Serge Lama (25 mars), Anne Sila (16 octobre) et Sheila (2 décembre).

On attend également d’en savoir plus sur l’édition 2022 des Nuits de Fourvière avec déjà Matthieu Chedid les 20, 21 et 22 juin, Calogero le 28 juin ainsi que Queens of The Stone Age le 14 juillet.

Rien à signaler du côté du Groupama Stadium ; le Feylin Festival n’aura pas encore lieu cette année…

Toutes les dates annoncées sont bien sûr susceptibles d’être modifiées en raison de l’évolution de la crise sanitaire. Les spectateurs sont invités à se renseigner auprès des différentes salles de l’agglomération lyonnaise.