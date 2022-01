La Région Auvergne-Rhône-Alpes va verser 500 000 euros aux apiculteurs

C'est pourquoi la Région Auvergne-Rhône-Alpes a débloqué une enveloppe de 500 000 euros pour venir en aide aux éleveurs d'abeilles. Pour les professionnels, les problèmes ont commencé en avril avec un gel tardif des plantes et fleurs essentielles aux insectes.

Ensuite, le mauvais temps aura lui aussi pesé sur le moral des apiculteurs. Non seulement la récolte de miel aura été très largement en dessous des normes, mais les agriculteurs ont également dû injecter plus de fonds pour nourrir les ruches (+ 3 800 euros en moyenne et une baisse de 70% de la production).

L'argent débloqué le 17 décembre dernier sera d'abord remis à l'Association pour le Développement de l'Apiculture en Auvergne-Rhône-Alpes. L'ADA AURA devra redistribuer les fonds de manière proportionnée.