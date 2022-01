La galette des Rois de Guillaume Flochon sacrée seconde meilleure galette de France

L’émission a révélé les gagnants dimanche sur Paris Première. Des juges prestigieux ont départagé les 96 galettes frangipanes, comme Yann Brys et Johana le Pape, respectivement Meilleur ouvrier de France et Championne du monde des arts sucrés.

Mais ce qui démarque la galette de Guillaume Flochon, c'est son attention aux détails. “C’est très important d’avoir une galette très croustillante sur le dessus et très fine, pour qu’on arrive directement à l’essentiel, c’est-à-dire la frangipane”. L’artisan rajoute également des éclats d’amande à l’intérieur pour une meilleure texture et renforcer le goût de la frangipane.

On compte deux jours et demi pour l’élaboration d’une galette. “Entre les temps de repos des différentes préparations et la confection, c’est un vrai marathon !” déclare-t-il. Le pâtissier chocolatier travaille nuit et jour pour répondre à la demande croissante de galettes des Rois. Avec l’Épiphanie qui arrive à grands pas et son passage dans l’émission, la Maison Flochon attend davantage de clients cette semaine.