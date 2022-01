Un bus de prisonniers percute une voiture près de Lyon : cinq blessés

Un minibus de l'administration pénitentiaire a percuté une voiture qui freinait devant lui ce lundi aux alentours de 13h. Le véhicule effectuait un transfert de détenus vers le tribunal judiciaire de Lyon.

Un ralentissement tardif serait la cause de l'accident selon un témoin. Les pompiers ont dû porter secours à quatre prisonniers et à une autre personne. Toutes les victimes ont été transportées à l'hôpital et, selon les premières informations, leurs blessures ne seraient pas trop graves.

Le Progrès avance qu'il ne s'agit pas d'une tentative d'évasion mais bien d'une collision accidentelle. Une voie de l'A7 dans le sens Sud-Nord a été coupée à la circulation.