Jauges proportionnelles : l'OL rêve d'accueillir 20 000 personnes pour le choc face au PSG

Alors que des jauges sont actuellement en vigueur dans les stades, le club "souhaite au minimum pouvoir accueillir les 20 000 abonnés de l'OL cette saison" : "Pour nous, il n'est pas envisageable de choisir parmi nos 20 000 abonnés. On a conscience que la situation sanitaire est compliquée et qu'on ne peut pas accueillir les 60 000 supporters qui ont un billet pour la rencontre", a expliqué Xavier Pierrot le Stadium Manager du club.

"On regarde ce qui se fait ailleurs, on sait qu'il y a un salon important qui se tient ce week-end à Lyon avec des dizaines de milliers de personnes sur trois jours en Indoor, qu'il y a les centres commerciaux qui restent ouvert avec dans dix jours avec les soldes. On voudrait de la cohérence et de la responsabilité", a-t-il demandé dans une vidéo postée par l'OL ce mercredi soir.

Le club "veut se battre jusqu'au bout et se donner la possibilité que l'intelligence collective puisse être prise en compte" : "On pourrait très bien mettre 5000 personnes dans quatre tribunes sectorisées", a indiqué Xavier Pierrot, qui propose "de distribuer 20 000 masques FFP2 et même avant que les gens prennent le tram".

Les discussions avec les autorités se poursuivent, avant une décision définitive communiquée aux supporters ce jeudi.

L'OL affrontera le PSG dimanche soir au Groupama Stadium.