Benzema, Génésio, Bosz, Paqueta et Aulas dans les "30 qui font le foot français"

Les critères de sélection ne sont pas dévoilés mais on ose imaginer que c'est selon l'appréciation de la rédaction.

Quoi qu'il en soit, c'est l'attaquant parisien Kylian Mbappé qui truste le haut de la liste. Il est suivi de près par le brondillant Karim Benzema qui fait un bond de 18 places par rapport à 2021

L'ancienne star de l'OL a naturellement été choisie pour son retour sous le maillot tricolore, mais aussi pour ses exploits au Real Madrid et son immense influence auprès des fans de foot et du grand public.

Un peu plus loin et avec un peu plus de surprise, on retrouve Bruno Génésio à la 15e place. "On ne sait plus trop si c'est lui qui a changé ou si c'est le regard des autres", entame Régis Dupont dans le papier qui lui est consacré. Les journalistes de L'Equipe affirment que l'ancien coach de l'OL est "presque aussi bon qu'avec Lyon" dans son nouveau club de Rennes.

"J'ai manqué d'expérience à mes débuts à Lyon", assume celui qui s'est mis à dos le public du Groupama Stadium. Chez les Bretons, il bénéficie peut-être d'une atmosphère plus apaisée et moins passionnée que dans le Rhône. Ceci explique surement sa présence dans le classement.

Quatre positions derrière, on retrouve l'actuel entraîneur de l'OL Peter Bosz. Le Néerlandais est pourtant toujours très incertain quant à son avenir entre Rhône et Saône. Jean-Michel Aulas lui a en effet laissé deux mois pour prouver sa valeur. Mais sa vision de jeu novatrice en France apporte un vent de fraîcheur, en attendant des résultats...

A la 21e place, un ancien taulier de Lyon : Hugo Lloris. Le gardien et capitaine des Bleus incarne l'image de l'Equipe de France, au même titre que Paquetat, classé 22e, incarne celle du nouvel OL. Deux joueurs qui évoluent à des postes différents mais qui sont d'une importance capitale dans leurs deux équipes.

Et c'est à une timide 26e place qu'on retrouve Jean-Michel Aulas (moins huit places en un an). Le président de l'OL est certainement à un tournant de sa carrière de dirigeant. Les yeux seront rivés sur ses prochaines décisions, notamment dans le processus de transition engagé au sein du club.

Si ce classement n'est rien d'autre qu'un prétexte pour évoquer les personnalités à suivre cette année, il est toujours très flatteur d'en faire partie. Amandine Henry et Wendie Renard, qui y étaient l'année dernière, peuvent donc certainement avoir un goût amer dans la bouche tant elles ont contribué à l'essor du foot féminin. Le manque de résultats de l'OL a sans aucun doute joué dans le vote des journalistes sportifs