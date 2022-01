Lyon : dernier jour pour s’inscrire au derby entre l’OL et l’ASSE

Une rencontre pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, dont les conditions d’accès pour les supporters restent floues.

La jauge officielle est actuellement toujours de 5000 personnes maximum dans un stade, mais le projet de loi de pass vaccinal adopté dimanche par le Parlement laisse un espoir de voir bien plus de fans de l’OL à Décines pour assister au derby le plus chaud de France. Dans le texte de loi, qui devrait entrer en vigueur cette semaine, il est indiqué que les clubs pourront ouvrir 50% des espaces restants d’un stade, en plus des 5000 places déjà attribuées. Au total, ce sont donc 29 000 supporters qui pourraient venir pousser les hommes de Peter Bosz dont l’intégralité des 19 000 abonnés.

Ces personnes encartées ont jusqu’à ce mardi soir minuit pour remplir un formulaire qui indiquent qu’ils souhaitent assister à la rencontre. Un tirage au sort pourrait être réalisé si la loi permettant d’accueillir plus de 5000 personnes n’est pas entrée en vigueur vendredi au coup d’envoi à 21h.