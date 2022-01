Les huit projets retenus pour le budget participatif étudiant de l’Université Lyon 2

Suite à une première saison interrompue à cause de la crise sanitaire, l’Université Lumière Lyon 2 a lancé à la rentrée 2021, le réitérément de son budget participatif étudiant.

Une enveloppe de 30 000 euros a été mise à disposition pour "stimuler l’investissement des étudiants". L’idée : leur permettre "d’améliorer leur quotidien sur les campus et de s’approprier l’université en tant que lieu de vie, à travers des projets qu’ils auraient portés".

Cette année, huit projets ont été retenus, sur 89 projets déposés pour un budget total de 33 444 euros, que l’Université a décidé de compléter.

Pour cette année 2021-2022, les lauréats sont :

-Une distribution gratuite de culottes menstruelles, pour 6 000 euros de l’enveloppe.

-Une brocante culturelle faite par et pour les étudiants avec système d’achat, dons et échanges pour 1000 euros

-L’élargissement de l’offre de protections menstruelles, de contraceptions et contre les IST pour 9 144 euros.

-L’organisation d’un atelier ouvert pour créer une fresque au vestiaire Tennis du Campus Porte des Alpes pour 4 500 euros.

-Un cinéma plein air pour la période d’intégration pour 3 000 euros, un photomaton sur les deux campus pour 500 euros, plus de micro-ondes sur le campus Porte des Alpes pour 4 800 euros et des arbres fruitiers sur les campus pour 4 500 euros.

L’université souhaite à travers cette élaboration de projet "promouvoir les idées de ses étudiants en faveur du campus adaptés à leurs besoins et leurs attentes".

"Les projets retenus cette année sont à l’image des préoccupations actuelles des étudiants et correspondent aux engagements de l’université en matière de lutte contre la précarité, d’amélioration des conditions de vie et d’études, et de développement durable", a déclaré Nathalie Dompnier, présidente de l’Université Lumière Lyon 2 dans un communiqué.

Pour rappel, lors de la première édition en 2019, 89 projets montrant les préoccupations des étudiants ont été déposés. Certains d’entre eux ont même été pérennisés, notamment l’offre de formations premiers secours en santé mentale dispensées par les professionnels de santé du service de santé universitaire.