Lyon : les victimes d’inceste appelées à témoigner ce mardi

La commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (Ciivise) se rendra ce mardi en fin d’après-midi à l’université Lumière 2, située au 74 rue Pasteur, sur les Berges du Rhône. Les deux présidents de la commission, Edouard Durand et Nathalie Mathieu, seront tous les deux présents.

Ces rencontres ouvertes au public, ont pour objectif de mettre en lumière les actions de la commission, mais également de rencontrer les victimes, leurs proches et les acteurs de terrain pour engager la discussion.

Les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leurs enfants pourront prendre la parole et témoigner, lors de la réunion publique qui aura lieu de 17h à 19h. Il est toujours possible de témoigner sur le site internet ou par téléphone, l’appel est gratuit et anonyme.

Lancée en mars dernier, la commission part à la rencontre des victimes à travers toute la France et recueille un maximum de témoignages. Il s’agira ici de son quatrième déplacement en dehors de Paris.

Les membres de la commission sont aussi amenés à visiter des lieux repérés pour leurs pratiques professionnelles protectrices et à rencontrer des acteurs institutionnels de la Région comme des magistrats, préfets, procureurs de la république, policiers, associations de victimes, ou encore les collectivités publiques.

Pour rappel, chaque année, environ 160 000 enfants subissent des violences sexuelles et notamment de l’inceste.