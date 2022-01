OL-ASSE : gagner ce derby pour "appuyer sur l'accélérateur"

Un derby qui se jouera devant 5 000 supporters, mais peu importe l'ambiance en tribunes, la victoire sera obligatoire pour les Lyonnais : "On est frustré car ils auraient pu nous aider dans les tribunes", a expliqué Léo Dubois en conférence de presse d'avant-match. "On se doit de gagner pour eux, pour nous, pour le club. Gagner ce derby, ce serait un geste fort. Ça nous permettrait d'appuyer sur l'accélérateur, car il y a des confrontations directes qui arrivent et ça nous mettrait dans une bonne position", a analysé le capitaine de l'OL.

Mais dans ce duel de mal-classés, bienheureux celui capable de donner l'issue du match : "Le derby, c'est toujours un match très spécial. A l'aller, ils étaient déjà en crise, et pourtant on avait fait match nul alors qu'on aurait dû gagner. Ça ne veut rien dire", a prévenu Peter Bosz.

Alors contrairement à la rencontre face à Troyes, il faudra "tuer le match plus vite" pour ne pas trembler jusqu'à la dernière minute : "On a travaillé sur la dernière passe. On a fait beaucoup d'exercices pour rentrer dans les trente derniers mètres et avoir les bonnes options. Et ensuite, il faut prendre les bonnes décisions", a détaillé le technicien lyonnais, interrogé sur le faible rendement de l'attaque lyonnaise.

"C'est en gagnant des matchs qu'on remettra la machine en route en termes de but", a alors assuré Léo Dubois. "Il faut enchainer pour que la confiance revienne. Ça ne va pas se faire tout seul. On doit être battant. Il faut aller chercher chaque chose positive, des buts, prendre du plaisir. Gagner ce derby, ça va nous pousser à avoir du positif pour la suite".

Et ce n'est clairement pas le moment pour l'OL de sombrer. Car les Lyonnais enchaineront ensuite des matchs décisifs pour la fin de la saison face à Monaco, Nice, Lens, Lille et Marseille. Cinq "finales" programmées d'ici fin février et qu'il faudra remporter : "Il faut prendre des points pour se remettre en phase au classement. C'est un mois décisif pour nous. On a des objectifs à court terme car on rencontre des concurrents directs, c'est important. Mais après cette série, il faudra aussi garder un rythme de croisière", a insisté Léo Dubois. Et le capitaine de conclure : "C'est important de remettre la marche avant. Autrement, on va se remettre dans le trou".

Car même absents des tribunes, les supporters de l'OL ne pardonneraient pas une défaite face au rival stéphanois, actuellement dernier de Ligue 1.

F.L.