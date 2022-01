Lyon : tout ce qu’il faut savoir sur la "nouvelle salle Rameau"

Située rue de la Martinière dans le 1er arrondissement de Lyon, la salle Rameau reste fermée depuis 2016.

Un projet de rénovation initialement porté par l’ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, avait été lancé en mai 2019. La Compagnie de Phalsbourg, promoteur immobilier, et Scintillo (groupe SOS) en charge de la programmation culturelle s’étaient alors greffés au projet. Le conseil municipal donnait son accord et le permis de construire était obtenu en février 2020. Puis un malheureux évènement est arrivé : la crise sanitaire. S’ajoutant au changement de municipalité en juillet 2020, on aurait pu penser que le dossier passerait à la trappe.

Et pourtant, cette "renaissance" de la salle Rameau aura bel et bien lieu. Avec les mêmes partenaires, mais des ajustements en lien avec la nouvelle équipe écologiste et leurs convictions communes. Une restauration complète de l’édifice est donc prévue.

Conciliation environnementale et architecturale

"Garder l’âme du bâtiment de 1907 tout en le modernisant", ce sont les objectifs que se sont donnés les architectes Perrot & Richard Architectes et Cécile Rémond, en charge du projet. L’architecture de la salle Rameau témoignant de l’Art Nouveau, qui date du début du XXe siècle, son ambition demeure donc inchangée.

Réparti sur 6 niveaux totalisant 4000 m2 de surface de plancher, ce nouveau lieu culturel se classe en 3 espaces principaux :

Un "tiers lieu", situé au rez-de-chaussée qui remplace le "culturel court", initialement prévu pour accueillir des commerces. Ce lieu constitue l’entrée du bâtiment et fait le lien entre la salle et le quartier. Il s’agira d’un espace accessible aux acteurs locaux culturels, aux projets et initiatives tels que des salons, des animations, des pop-ups artistiques, ou encore de la mise en place d’une scène tremplin. Tout ça pour une surface de 450m2.

Concernant la salle de spectacle, qui se situe au cœur du projet, celle-ci disposera d’une possibilité d’accueil de 430 personnes assises et 900 personnes debout pour une surface de 3 300m2. La promesse d’un travail pour une acoustique "exceptionnelle" a également été faite.

Tout en haut de l’édifice, les verrières. Troisième composante de cette rénovation, elles constitueront un espace de restauration et de bar, où les produits locaux seront mis en avant. Intégrées à la toiture, ces verrières offriront une vue sur Lyon, d’une surface de 250 m2.

Une alliance entre la Ville, le privé et le social

Au total, 17,3 millions d’euros vont être investis dans ce projet de rénovation de la salle Rameau. La Compagnie de Phalsbourg investira 12,5 millions d’euros pour les travaux. Le groupe SOS, 1,3 million d’euros, et les frais annexes seront de 3,5 millions d’euros.

Pour Grégory Doucet, maire de Lyon, la salle Rameau est "représentante d’une histoire du quartier de la Martinière car elle s’inscrit aussi dans une tranche de l’histoire de l’innovation de la construction lyonnaise. Elle est aussi le symbole de l’architecture de l’Art Nouveau à Lyon".

"On a souhaité pouvoir faire en sorte que ce projet culturel s’inscrive dans un écosystème, avec un lieu de proximité pour les habitants. C’est pour cela qu’on a insisté sur la dimension économique, social et solidaire et sur le fait que ce soit un "tiers lieu" qui soit proposé au rez-de-chaussée, plutôt qu’un commerce. Le précédent projet avait vocation à être trop commercial, et c’était notamment sur ce sujet-là que nous avons souhaité revenir", a déclaré Grégory Doucet, ce vendredi matin lors de la conférence de presse.

Des déclarations qui font évidemment écho au souhait initialement porté par Gérard Collomb en 2019. "Nous avons un projet mieux intégré dans le quartier, qui a la vocation d’avoir une salle dédiée à la musique symphonique et au jazz qui est conservée. Nous sommes tous très heureux car au final, on a tiré le projet vers le haut".

Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe au maire déléguée à la Culture, était-elle aussi présente lors de la conférence de presse : "Il s’agira d’un lieu de convivialité et de rencontre d’abord. La compagnie de Phalsbourg et le groupe SOS ont voulu tenir compte des événements liés au Covid-19. On ne peut pas faire un lieu uniquement dédié à la consommation, à la diffusion classique. On doit permettre aux artistes et aux gens de se croiser et de vivre ensemble à nouveau".

La salle ouvrira donc ses portes au public en septembre 2024.

J.N.