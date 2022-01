Près de Lyon : les gendarmes arrêtent un gang soupçonné d’au moins 30 cambriolages

Ce jour-là, les gendarmes de la brigade de recherches de Lyon avaient demandé l’aide du groupe d’intervention de la gendarmerie (GIGN) afin d’interpeller trois individus recherchés depuis de longues semaines.

L’intervention s’est déroulée à Irigny, alors que le gang issu de la communauté des gens du voyage revenait d’un nouveau cambriolage. Les suspects, âgés d’une quarantaine d’années, ont été cueillis en flagrant délit par les forces de l’ordre à leur retour d’Isère.

Au total, les trois hommes sont soupçonnés d’avoir réalisé plus d’une trentaine de cambriolages entre le Rhône, l’Ain et donc l’Isère. Pour le moment, le butin du groupe est estimé à plus de 150 000 euros, mais d’autres faits pourraient aussi leur être imputés. Leur véhicule pour "aller taper", une Peugeot 508 GT volée et maquillée, a été saisie.

Le trio a été mis en examen et placé en détention provisoire. Les investigations se poursuivent.