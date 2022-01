A Lyon, le défi de Cyclik : produire un vélo ayant l'impact carbone le plus faible possible

C’est le pari de la startup lyonnaise Cyclik : produire un vélo ayant un impact carbone le plus faible possible, tout en livrant un produit haut de gamme.

Son fondateur, Félix Hébert, a confié à LyonMag les détails du développement de cette innovation : "Quand j’ai créé Cyclik en 2016, le but était de démocratiser le végétal dans les transports doux". A ce jour, la promesse est tenue avec le Relief, un vélo connecté fabriqué dans les entrepôts de la startup dans le 9e arrondissement.

Mais le Relief a une particularité : un cadre fabriqué à 100% en matière végétale. Cyclik utilise du bambou et des fils de lin. Ces végétaux n’ont pas été choisis par leur simple intérêt écologique, même s’ils sont produits très facilement et ne demandent que très peu d’eau. La fabrication de ce cadre émettant 35 fois moins de CO2 que ceux en carbone provenant de Chine tire aussi des propriétés intéressantes de ces matériaux. “Le bambou est très résistant et léger, mais il va aussi pouvoir mieux absorber les vibrations de la route pour un meilleur confort”, indique Félix Hébert.

En parlant de poids, le vélo pèse 16,5 kilogrammes. Un record sur un marché du vélo électrique qui avoisine normalement les 20 kilos dans les meilleurs cas. “Grâce à sa légèreté, on peut plus facilement se délaisser de l’assistance électrique. Et d’un autre côté, la batterie dure plus longtemps”, précise Félix Hébert.

Le Relief peut s’équiper d’une à deux batteries de 250 Wh, permettant soit 70 ou 140 kilomètres d’autonomie. La géolocalisation permanente et la navigation GPS font aussi partie de ses caractéristiques.

Tout est français (ou presque)

Mais Cyclik n’a pas simplement voulu s’implanter sur le marché des vélos électriques, en hausse de 30% chaque année. Son fondateur a la ferme volonté de “redynamiser l’industrie du vélo français”. Ce qui s’inscrit dans la démarche de la startup lyonnaise par des matériaux végétaux français, en soutenant des acteurs locaux pour le montage du cadre dans les entrepôts. Seuls les éléments de la transmission du vélo ne sont pas français.

Et concernant le prix, il s’élève à 3500 euros. Il est indéniablement plus élevé que celui d’autres vélos électriques. Sur ce point, l’entrepreneur argumente que “le prix est justifié par la durabilité du vélo, notre engagement dans les conditions humaines pour faire travailler en France, et par des équipements haut de gamme”, a expliqué l’entrepreneur.

Actuellement, Cyclik effectue une première levée de fonds sur Wiseed, et en engagera une seconde au mois de mars, en espérant lever 1,5 million d’euros. Le ticket d’entrée pour l’investissement est ouvert à partir de 100 euros.

Si les concepteurs roulent quotidiennement avec le Relief puisque son développement est achevé, Cyclik a besoin d’une main d'œuvre technique et commerciale nécessaire pour partir à la conquête de la France. Selon Félix Hébert, ce n’est que le début : si le Relief plaît à la clientèle locale, alors pourquoi pas “partir à la conquête en 2023 des Pays-Bas et de la Belgique ?”

N.S.