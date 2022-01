OL-OM : la rencontre se rejouera ce mardi

Deux dates étaient retenues : le 1er et le 10 février. Et en cas de qualification marseillaise ce week-end, ce serait le premier choix qui serait retenu. Dont acte.

L’OL et l’OM se retrouveront donc ce mardi pour rejouer leur match de 14e journée de Ligue 1 arrêté le 21 novembre dernier suite au jet de bouteille d’un supporter sur la tête de Dimitri Payet.

Les sanctions infligées à Lyon obligeront le Groupama Stadium à rester vide. Et le calendrier, contesté sans succès par Jean-Michel Aulas, fait que Peter Bosz devra faire sans Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, en sélection avec le Brésil. Karl Toko-Ekambi est aussi toujours avec le Cameroun, qu'il a d'ailleurs qualifié en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations grâce à un doublé en quarts.

De son côté, Marseille est également privé de ses internationaux du continent américain Gerson et Konrad de la Fuente.

L'avantage pour l'OL, et qui servira forcément d'excuse aux supporters phocéens en cas de défaite, c'est que son adversaire vient de jouer 90 minutes et des tirs au but. Tandis que Houssem Aouar et ses coéquipiers ont une semaine de repos dans les jambes.