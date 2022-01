OL : Bruno Guimaraes officiellement vendu à Newcastle, les supporters furieux

Ce dimanche après-midi, l’OL a mis fin au secret de polichinelle que le club tentait sans aucune réussite de garder sous silence. Dans un communiqué, le club de Jean-Michel Aulas a en effet officialisé la vente de Bruno Guimaraes, au profit des Anglais de Newcastle.

Dans le détail, et comme annoncé depuis quelques jours par des confrères bien renseignés, les Magpies vont payer 42,1 millions d’euros à l'OL, avec 8 millions de plus en bonus. A noter que l'OL a glissé un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value du joueur.

La visite médicale s’est déroulée à Belo Horizonte au Brésil, puisque Bruno Guimaraes avait joué jeudi soir avec la Seleçao face à l’Equateur (1-1).

Le départ du milieu de terrain âgé de 24 ans, chouchou du Groupama Stadium (71 matchs, 3 buts), a provoqué une immense vague d’indignation parmi les supporters de l’OL. Et pour cause, un communiqué de Lyon quelques jours plus tôt dans lequel les dirigeants lyonnais démentaient catégoriquement "les fausses informations diffusées par de nombreux médias faisant état d’un accord entre Newcastle et l’OL".

"L'OL nous crache clairement à la gueule", "nous ne pardonnerons pas", pouvait-on lire dans les commentaires les plus acides sur les réseaux sociaux. Certains ultras se disent même prêts à ne plus payer leurs places pour exprimer leur dégout : "Il suffit de taper dans le portefeuille de Jean-Michel Aulas pour le faire grincer. Boycotter les abonnements l'année prochaine ça lui fera la bite", résumait efficacement un Gone.

Cette vente permet désormais à l'OL de se faire plaisir sur le marché des transferts, même si environ 10 millions d'euros devront être versés au précédent club de Guimaraes, l'Athletico Paranaense.

L'arrivée de Romain Faivre pour 14 millions d'euros devrait s'officialiser dans la foulée, tout comme celle de Tanguy Ndombele en prêt. "L’OL précise que la direction de la cellule recrutement, avec Bruno Cheyrou, travaille activement à l’arrivée de plusieurs joueurs dans le but de permettre à l’OL d’atteindre ses objectifs tant en championnat de France qu’en Europa League", indique le club.