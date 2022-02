OL : Islam Slimani renvoyé au Sporting Portugal (officiel)

Ce lundi soir, lors des dernières heures du mercato d’hiver, l’Olympique Lyonnais a communiqué sur un dernier transfert. Le club a annoncé avoir trouvé un accord avec Islam Slimani pour une résiliation de son contrat.

Arrivé libre de Leicester en janvier 2021, l’Algérien avait signé un contrat de 18 mois avec l’OL jusqu’au 30 juin 2022. Mais après 37 matches et 8 buts sous le maillot lyonnais, sans faire véritablement vibrer le public, il continuera sa carrière en retournant au Sporting Portugal. L’attaquant avait déjà évolué avec le club de 2013 à 2016. Dans un communiqué, le club de Jean-Michel Aulas "remercie Islam et lui souhaite la plus grande réussite pour la suite".

Pour rappel, Lyon avait annoncé ce lundi les arrivées de Tanguy Ndombele et Romain Faivre.