OL : Lacazette et Tolisso, des contacts déjà bien avancés

Un large point sur le mercato qui a permis d'apprendre que conformément au rêve des supporters, Alexandre Lacazette apparaît clairement comme la priorité du club pour le mercato estival.

"Alex, c'est un joueur qui nous intéresse et avec qui on est resté en contact depuis qu'il est parti", a indiqué Vincent Ponsot, directeur du football à l'OL.

"On fera tous les efforts possibles", a surenchéri Jean-Michel Aulas, qui a gardé une grande affection pour celui qui a marqué le premier but de l'histoire du Groupama Stadium pour l'OL. Le président reconnaissait également qu'Alexandre Lacazette serait "plus accessible" que Karim Benzema.

L'attaquant arrive en fin de contrat avec Arsenal et pourra donc, à 31 ans, s'engager librement où il le souhaite. Mais comme Vincent Ponsot l'a martelé, la concurrence sera rude.

"On s'est aussi entretenu avec Corentin Tolisso", a embrayé Jean-Michel Aulas. Le milieu de terrain arrive lui aussi en fin de contrat avec le Bayern Munich.

Le retour des anciens a ses limites. Clément Grenier s'est longtemps entraîné avec l'OL mais n'a pas convaincu l'entraineur Peter Bosz qu'il pourrait apporter un plus à l'équipe.