Vacances de février : un samedi rouge sur les routes autour de Lyon

La zone B (académies d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg) a donné ce vendredi le coup d’envoi des vacances de février.

Les routes menant aux stations de sports d’hiver seront sans surprise chargées ce week-end. Bison Futé classe cette journée de ce samedi rouge en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs. Il est recommandé d’éviter l’A6 entre Beaune et Lyon de 10h à 13h, l’autoroute A40 entre Mâcon et Chamonix de 10h à 17h et l’A43 entre Lyon et Chambéry de 7h à 16h.

Le trafic sera également compliqué dans le sens des retours ce samedi avec un drapeau orange en Auvergne-Rhône-Alpes.

Il sera plus facile de se déplacer dimanche : une journée classée verte dans les deux sens de circulation.