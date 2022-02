Buteur contre l’OM, Xherdan Shaqiri a demandé à quitter l’OL pour rejoindre les Etats-Unis

Etincelant, buteur et passeur décisif dimanche contre l’OM après six premiers mois compliqués voire transparents à l’OL, Xherdan Shaqiri est sur le départ.

Le club lyonnais a annoncé ce vendredi soir que l’ailier suisse avaient demandé à pouvoir "entamer des discussions avec un club de la MLS dans le cadre d’un futur transfert". Une requête acceptée par l’OL et l’entraîneur Peter Bosz. L'identité du club intéressé n'est pas connue mais l'Equipe évoque Chicago, qui serait prêt à mettre 7 millions d'euros sur la table.

L’ancien joueur de Liverpool et du Bayern Munich ne s’est donc pas entraîné à Décines ce vendredi et ne fait pas partie du groupe pour le déplacement à Monaco samedi.

Il semblerait que Xherdan Shaqiri ait peur de perdre sa place en sélection suisse s’il ne retrouve pas un temps de jeu conséquent. Et le recrutement de Romain Faivre, qui évolue peu ou prou au même poste que lui, n’a pas du le rassurer.

Les Etats-Unis, où le mercato est encore ouvert, seraient donc une porte de sortie toute trouvée pour le joueur.