Lyon : le Moulin vend des "Super cookies" pour sauver ses employés

Le Moulin, restaurateur lyonnais depuis 2006, s’est lancé dans une vente de "Super cookies" pour préserver son activité et sauver ses employés.

En effet, suite à la crise sanitaire et économique de Covid-19 qui a fortement impacté le secteur de la restauration, certaines entreprises doivent de nouveau faire face à une baisse d’activité.

C’est le cas du Moulin, qui voit de nouveau son activité chuter de 40%. Entre obligation de télétravail et annulations d’évènements, l’entreprise n’allait pas tenir le coup et pouvoir sauver l’emploi de ses 80 salariés.

Le Moulin a donc créé les "Super cookie", pour permettre au grand public d’apporter son soutien par un acte de "consom’action". La vente de 600 paquets permettrait de sauver 1 emploi. L’objectif étant de vendre 12 000 paquets de cookies et ainsi générer de l’activité pour 10 personnes sur 2 mois.

Ce vendredi, déjà 2500 super cookies ont été vendus en l’espace de cinq jours, ce qui représente 4 emplois sauvés.

Tom Thiellet, le fondateur et co-gérant du Moulin s’est confié à la rédaction de LyonMag : "Cela fait deux ans qu’on vit une galère sans nom. Qu’à chaque nouvelle vague, on retombe à peu près à 50% de notre chiffre d’affaires, et même s’il y a une part du chômage partiel qui est prise en charge, il y a toujours un reste qui est de plus en plus conséquent ces derniers mois. On grapille à chaque fois, on essaie de retrouver 90% de notre chiffre d’affaires et on se reprend une nouvelle vague, donc ça c’est hyper dur".

C’est lors de l’annonce du gouvernement des trois jours de télétravail obligatoire que l'idée lui est venue. "Immédiatement, je me suis dit que ça n’allait pas passer. Donc le lendemain, je savais que l’on ne pouvait pas attendre comme ça que la boîte coule doucement. Dans ma tête, on avait clairement trois mois devant nous, pas plus, en tout cas en situation de trois jours de télétravail. Je me suis aussi rendu compte que les gens autour de moi, nos clients n’avaient aucune idée de ce que l’on vivait et je me suis dit que c’était important qu’ils soient au courant de notre situation".

Thom Thiellet poursuit : "Nous croyons beaucoup en la force du collectif et en la solidarité, donc dans un premier temps, le dire et le partager pourrait aider. Après, il fallait chercher un levier qui pourrait permettre aux gens de pouvoir nous soutenir. Ce levier, ça été les cookies. Il fallait trouver un produit qui nous ressemble, qui soit simple, gourmand, efficace, un produit artisanal et puis on a fait le choix de le travailler avec 100% d'ingrédients bio".

Les Super cookies peuvent être achetés sur le site puis livrés en entreprise, à domicile en France métropolitaine, ou encore directement dans l’un des deux restaurants Le Moulin, situés avenue des frères Lumière dans le 8e arrondissement et rue Marietton dans le 9e arrondissement. Il s’agit de paquets de 6 cookies artisanaux, vendus 12 euros chacun.

"On a reçu un accueil très favorable et très enthousiasmant de la part des gens et ça fait chaud au cœur. Cet engouement amène un nouveau défi pour nos équipes, qui le relève avec le sourire, de l’envie et de la fierté", indique le gérant.

Une fois que l’objectif sera atteint, et que les 80 emploi seront sauvés, Tom Thiellet entend potentiellement continuer son défi : "Je commence à avoir plusieurs restaurateurs en difficulté qui se rapproche de nous, et on s’est dit avec l’équipe que si on peut faire bénéficier d’autres restaurateurs de tout le travail fait pour développer ce produit et tout ce qui va autour, eh bien on le fera".

J.N.