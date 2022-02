Lycore, Kumulus Vape, Anexiti : les entreprises de Lyon et du Rhône championnes de la croissance 2022

Certains en ont même profité. Ce vendredi, les Echos dévoilent le top 500 des entreprises françaises qui sont des championnes de la croissance. L'édition 2022 compte son lot de sociétés créées à Lyon ou dans le Rhône.

La première entreprise à figurer dans le classement est basée à Saint-Didier-au-mont-d'or. Classée 29e, Lycore - Lyonnaise de construction et rénovation, spécialisée dans la rénovation de monuments historiques ou remarquables, a connu une croissance de 717% entre 2017 et 2020. La société de Florent Hubsch affiche un chiffre d'affaires de 6,6 millions d'euros en 2020.

Kumulus Vape, distributeur de produits de cigarettes électroniques dirigé par Rémi Baert et basé à Corbas, est 32e, avec une croissance de 646% en trois ans. Il est suivi par le premier représentant lyonnais, Anexiti, 33e. Le service informatique spécialisé dans le cloud a connu une croissance de 633% entre 2017 et 2020.

Les lyonnais d'Opéra Energie, courtage en énergie, sont 56e avec une croissance de 427%. Hillstone, conseil en transformation, est 57e (419%).

L'éditeur de logiciel Sourcing Force (Lyon) a connu une hausse de 380%, ce qui lui octroit la 63e place du classement national.

Les lyonnais Fill Up Média (communication digitale sonore en station-service) et Obiz (programmes de marketing relationnel) sont respectivement 68e et 70e.

Fermeture econ'home, basé à Vaulx-en-Velin est 79e avec une croissance de 312%, tandis que les villeurbannais de Chez Nestor, plateforme de colocation, arrivent 85e.