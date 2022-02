Entrée de l’OL en bourse : 15 ans plus tard, quel bilan ?

Une entrée en bourse qui devait promouvoir le club parmi les plus grands d’Europe. Sauf que le bilan est moins flatteur, disons même mitigé.

"C'est un moment historique, la rencontre du football français et de la Bourse". Ce 9 février 2007, il est 11h et Jean-François Théodore se félicite de voir l’Olympique Lyonnais faire son entrée en bourse. Le PDG d’Euronext validait ainsi la première action évaluée à 24 euros. Puisque OL Groupe comptait émettre 3,6 millions d’actions, le club de Jean-Michel Aulas était soudainement valorisé à 312 millions d’euros.

A l’époque, il n’y a pas que les supporters de l’OL qui acquièrent un morceau de leur équipe de coeur. Les actions avaient fait "un tabac en Angleterre" se vantait Jean-Michel Aulas, qui rêvait déjà publiquement de fonder une Superleague du football européen.

Quelques mois plus tard, l’OL engrangeait un 6e titre consécutif en Ligue 1.

Un temps béni qui allait prendre brutalement fin deux ans plus tard, avec la perte du trophée de champion au profit de Bordeaux. Depuis, Lyon court après sa gloire passée.

Se pourrait-il que l’entrée en bourse de l’OL ait sonné le glas de ces rencontres européennes où le Real Madrid ou le Bayern Munich venait à Gerland la peur au ventre ? De ces moissons de trophées annuelles ?

Un titre aujourd'hui à seulement 2 euros

Beaucoup de supporters le pensent. Si seulement cette aventure initiée par leur président avait pu leur rapporter un peu d’argent. Mais tous ceux qui avaient dépensé 24 euros par action en 2007 n’ont jamais eu l’occasion de faire du profit. La valeur de ces dernières a fondu comme neige au soleil puisqu’il suffit d’une pièce de 2 euros pour boursicoter avec l’OL désormais.

Cette chute continue a permis à certains acteurs de renforcer leur participation au capital de la holding. En 2012, après une piteuse élimination en Ligue des Champions face à l’Apoel Nicosie, l’action avait baissé de près de 2% à 3,97 euros. Pathé rachetait dans la foulée 400 000 actions pour 1,63 million d’euros et franchissait le seuil de 25% du capital et des droits de vote au sein d’OL Groupe.

A contrario, quelques rares épisodes ont fait sursauter le titre. En 2016, après l’annonce de l’arrivée du fonds d’investissement chinois IDG Capital Partners au capital d’OL Groupe, l’ouverture de la Bourse marquait une hausse de 8% de l’action.

Plus de trophées (ou presque, puisque Lyon a remporté la Coupe de France puis le Trophée des champions en 2012), des actions passées de 24 à 2,02 euros, peut-on au moins se consoler avec le stade ?

Car l’entrée en bourse d’OL Groupe se faisait avant tout pour permettre à Jean-Michel Aulas de quitter la propriété de la Ville de Lyon, le stade de Gerland, pour posséder sa propre enceinte, comme ses modèles européens.

"Un formidable outil" trop loin

Le Groupama Stadium a coûté une fortune à construire entre 2012 et 2015, on estime la facture à près de 500 millions d’euros. Mais sur le papier, l’effort en vaudrait la chandelle puisque l’homme fort de l’OL estimait à 100 millions par an les futurs revenus générés par le Grand Stade, contre 21 millions à Gerland. La billetterie a effectivement décollé, mais pas le prix des places.

Plus loin, moins bien desservi, le "formidable outil" de JMA a toutefois entraîné un renouvellement au sein des fans, attirant de nouveaux publics venus notamment de l’Ain mais perdant un contingent de nostalgiques des joutes dans le 7e arrondissement.

Une affirmation qui peut se vérifier par le fait que les deux affluences records du Parc OL ne proviennent pas de matchs de l’équipe masculine ou féminine, mais bien de l’Equipe de France (face aux Etats-Unis le 9 juin 2018) et du LOU Rugby (face à Montpellier le 25 mai 2018). Les deux rencontres avaient attiré plus de 58 000 spectateurs.

Et côté finances ? Jean-Michel Aulas semble repousser inlassablement le moment où OL Groupe atteindra la plénitude financière. OL Vallée et ses enseignes était la dernière pierre à l'édifice, mais force est de constater que l’affluence n’y est pas fameuse. Désormais, la holding a les yeux rivés vers la future Arena.

En attendant, 2021 a été la pire année pour OL Groupe, avec une perte nette de 107 millions d’euros. Le Covid-19 et l’arrêt de la saison en 2020 n’étaient évidemment pas prévus lorsque la première action OL fut achetée en 2007. Et ce n'est pas la difficile fin de saison qui se profile qui risque de faire pencher la balance vers un retour au firmament.