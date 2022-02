Reprise de l'activité confirmée pour OL Groupe

Le conseil d'administration d'OL Groupe, qui s'est réuni ce mardi, a examiné les comptes semestriels de l'exercice 2021-2022 pour une période allant du 1e juillet au 31 décembre. Des résultats qui "confirment la nette reprise de l'activité" après le choc de la crise sanitaire.

Les recettes de billetteries, estimées à 14,1 millions d'euros, bénéficient ainsi du retour des spectateurs dans l'enceinte du Groupama Stadium. Des chiffres en augmentation de 12,3 millions d'euros sur un an.

Cela compensera un peu la baisse de 13,7 millions d'euros des droits TV et marketing qui s'établissent, cette année, à 30,5 millions d'euros.

La marque OL semble aussi toujours attractive puisque les partenariats et la publicité ont généré 17,4 millions d'euros, en hausse de 6% sur un an.

Concernant les transferts de joueurs, les ventes de Joachim Andersen, Maxwell Cornet, Jean Lucas et Melvin Bard auront rapporté 41,2 millions d'euros. Un montant en recul de 23% par rapport au mercato précédent. Plus globalement, la valeur de marché de l'effectif professionnel masculin reste élevée, estimée à 324 millions d'euros au 31 décembre 2021, avant le départ de Bruno Guimaraes et l'arrivée de Romain Faivre.

Enfin, l'excédent brut d'exploitation est à nouveau positif pour OL Groupe. Il s'établissait en fin d'année à 14,7 millions d'euros , en amélioration de 24,1 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2020.