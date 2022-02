OL : les prolongations de Maxence Caqueret et Rayan Cherki, priorités absolues du club

Depuis quelques mois, le club s'attèle à négocier avec le défenseur belge Jason Denayer, dont le bail à Lyon expirera cet été.

Mais Jean-Michel Aulas l'a martelé ce mercredi lors d'une conférence téléphonique, les priorités du club sont ailleurs.

Le président de l'OL a cité Maxence Caqueret, "emblème du club", comme joueur prioritaire à prolonger. Le contrat du milieu de terrain de 22 ans formé à Lyon prendra fin en juin 2023. Et cette semaine, il mettait déjà la pression sur son employeur lors d'un entretien à Canal + : "Je ne suis pas sûr d'être lyonnais la saison prochaine, car on sait que le football ça va vite et on ne sait pas de quoi est fait demain. J'aimerais rester à Lyon. Il y a des discussions entamées avec mon entourage et le club, il n'y a pas encore d'accord, mais voilà. On verra où cela va nous mener".

"On veut absolument qu'il reste. Pas à n'importe quel prix mais on fera en sorte qu'il y ait une prolongation. On négocie, car au fond de lui, il a envie de rester", a répondu ce mercredi Jean-Michel Aulas.

Quant à Rayan Cherki, actuellement blessé et qui est dans la même situation contractuelle que Maxence Caqueret, les négociations n'ont pas encore démarré. Mais son président a révélé qu'il comptait profiter de son indisponibilité sur le terrain pour "engager les discussions". Mais l'ailier de seulement 18 ans est avide de temps de jeu, ce que Peter Bosz n'est pas en mesure de lui fournir. Il est donc peu probable qu'un accord soit trouvé avant cet été.