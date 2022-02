Des ultras de l’OL accusés d’avoir lynché un adolescent : des plaintes déposées

Un supporter lyonnais dévoilait une vidéo sur Twitter où des ultras du Virage Sud jouaient au football avec des adolescents et des enfants du quartier à la mi-temps de la rencontre finalement remportée par l’OL.

Mais tout n’a pas été si rose selon le club du Canet, qui a dénoncé un "lynchage" à l’issue de cette partie improvisée. Un mineur aurait été frappé par plusieurs fans lyonnais. "Notre club ne peux tolérer de tels agissements et plusieurs plaintes seront très vite déposées", concluait le Canet.

L’OL a réagi en indiquant avoir "pris connaissance par les réseaux qu’un supporter du Canet aurait été attaqué par des individus et vient de se rapprocher du manager du club pour avoir des informations. L’OL n’avait organisé aucun déplacement et va enquêter sur les faits. L’OL condamne toute violence".

Selon Actu Foot, l’altercation a débuté parce que le supporter du Canet portait un maillot de l’OM. Agé de 17 ans, le jeune aurait été frappé et ses effets personnels volés par les ultras lyonnais. La gendarmerie aurait bloqué le bus des supporters qui partaient, permettant de retrouver les affaires de la victime.

Ce n'est pas la première fois que ce type d'agissements secoue l'Olympique Lyonnais. Face aux interdictions de déplacement de plus en plus fréquentes, les ultras se consolent avec des rencontres moins prestigieuses comme celles des jeunes ou de la réserve. Et qui sont automatiquement beaucoup moins encadrées par les clubs et les forces de l'ordre.