Egalité salariale dans le football : selon Wendie Renard (OL) "les Américains ont beaucoup d’avance"

La défenseure de l’OL féminin, Wendie Renard a récemment réagi concernant la question de l’égalité salariale dans le football, suite à l’annonce de l’accord passé entre des joueuses américaines et la Fédération.

En effet, ce mardi, la Fédération américaine de football s’est engagée à payer l’équipe nationale féminine au même niveau que l’équipe masculine. Cet accord arrive parce qu’un groupe de joueuses avaient poursuivi l’instance.

Dans des propos rapportés par l’AFP, la défenseuse des Bleues aurait déclaré durant une conférence de presse que "les Etats-Unis ont beaucoup d’avance sur la question de l’égalité salariale dans le football". "On sait que le football américain a beaucoup d’avance sur le football européen. Le soccer est le sport numéro 1, il n’y a pas photo. Aujourd’hui, elles ont des titres, un palmarès, donc elles peuvent se permettre d’avoir cette lutte avec leur fédération", a poursuivi la Capitaine de l’équipe de France féminine.

Wendie Renard a encouragé les joueuses en Europe à "continuer à se battre". "Car quand tu gagnes, tu as plus de pouvoir pour demander des choses". La footballeuse considère par ailleurs que ce n’est pas l’égalité salariale qui est intéressante, mais les structures dans les clubs au quotidien.

"C’est sûr que quand tu arrives à gagner des titres avec l’équipe nationale, forcement tu peux demander des choses à la fédération. Pour l’instant, notre palmarès est vierge. On se bat déjà sur le terrain, et puis le sujet viendra. On ira dessus dans les années à venir et c’est normal car je pense qu’on le mérite aussi", a conclu la capitaine des Bleues.