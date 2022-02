Europa League : du très lourd au tirage pour l'OL ?

Depuis ses rencontres de poule en Europa League, le club de Jean-Michel Aulas attend sagemment le tirage au sort des 8e de finale. Il aura lieu à Nyon en Suisse, à la Maison du football européen à partir de 13h.

L'OL est fixé sur ses adversaires potentiels. Et il y a déjà du lourd, voire du très lourd.

L'adversaire qui semble le plus coriace, c'est bien sûr le FC Barcelone. Depuis que Xavi en est devenu l'entraîneur, et que plusieurs joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré sont arrivés cet hiver, la formation catalane revit.

Deux autres clubs espagnols pourraient être tirés par l'OL : le FC Séville et le Betis Séville de Nabil Fekir. Cela ferait d'incroyables retrouvailles avec l'ancien chouchou des supporters.

Les Allemands du RB Leipzig et les Italiens de l'Atalanta Bergame sont aussi de redoutables adversaires potentiels. Tout comme le FC Porto.

L'OL aura probablement plus de chances de se qualifiant en affrontant le Sporting Braga ou les Glasgow Rangers, qu'ils avaient déjà battu en phase de poules.

Les adversaires potentiels de l'OL :

RB Leipzig, Glasgow Rangers, Betis Séville, FC Barcelone, FC Séville, Atalanta, FC Porto, Sporting Braga