Arbitrage d'OL-Lille : Jean-Michel Aulas réclame des explications

En occultant toutes les occasions vendangées auparavant, ils retiennent avant tout le but égalisateur refusé à Lucas Paqueta lors d'OL-Lille dimanche soir. Le Brésilien aurait fait faute sur le gardien lillois selon l'arbitre Clément Turpin, qui avait invalidé le but après consultation de la VAR.

Jean-Michel Aulas était tout bonnement scandalisé et s'est exprimé sur Twitter, réclamant des explications au patron de l'arbitrage français, Pascal Garibian : "Expliquez-nous pourquoi M. Turpin qui avait parfaitement jugé l'action est interpellé par la VAR et doit revenir sur sa décision (...) et qu'à l'inverse à Paris la VAR ne lui dit rien alors que la faute est faite par Neymar (sur Malo Gusto mais le penalty avait tout de même été accordé au PSG par Clément Turpin le 19 septembre dernier ndlr) ? Nous avons besoin de comprendre".

Le président de l'Olympique Lyonnais a également demandé à Pascal Garibian d'obliger "Clément Turpin et M. Lesage de nous commenter publiquement cette image et ce qui s’est passé hier sur ce but? Comment fait-on pour rassurer joueurs, médias, fans sur la transparence de notre jeu ?".

Le mal est fait, l'OL pointe à la 10e place du classement.