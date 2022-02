Incendie au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry : deux personnes hospitalisées dans un état grave

Un important dispositif de secours a été déployé sur place, dont 85 pompiers.

Un bilan provisoire faisait état d'un blessé grave parmi les retenus et de 30 personnes prises en charge en état d'urgence relative : 17 policiers et 13 retenus. A 19h15, après une dernière vérification des secours, le bilan tombait à trois personnes en urgence relative et deux blessés graves hospitalisés.

L'origine de l'incendie serait accidentelle, le sinistre aurait été provoqué par une gaine électrique du bâtiment.

Ce n'est pas la première fois que l'établissement situé à proximité de l'aéroport est victime d'un incendie, mais ils avaient été auparavant d'origines criminelles. En 2011, des retenus tunisiens et marocain avaient mis le feu, vingt personnes, dont une dizaine de policiers, avaient été intoxiquées par les fumées. Les locaux inutilisables, les migrants avaient été transférés vers d'autres centres, à Nîmes ou Toulouse.

En 2019 également un jeune Algérien retenu avait mis le feu à son matelas au CRA.