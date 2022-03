Rodéo géant à Lyon : prison avec sursis pour deux individus interpellés en flagrant délit

Le rodéo géant, parti de Bron, avait notamment emprunté le périphérique ou les quais du Rhône en plein centre de Lyon, en enchainant pointes de vitesse, roues arrière ou circulation à contresens. Les policiers, dépassés, avaient néanmoins réussi à mener cinq interpellations, dont celles de trois mineurs. Ces derniers devaient passer devant un juge pour enfant en vue d'une mise en examen.

Les deux autres individus, majeurs, ont été jugés ce mardi à Lyon. L’un d’eux, âgé de 31 ans, s’était aussi rebellé lors de son arrestation par les forces de l’ordre. Le duo de chauffards a écopé de quatre mois de prison avec sursis et 200 euros d’amende. Leurs deux roues ont aussi été confisqués.

Ces scènes vécues dimanche par les Lyonnais deviennent de plus en plus régulières. On se souvient qu'en mai 2020, mais aussi en février 2021, des rendez-vous avaient été donnés sur Snapchat à de nombreux jeunes qui avaient ensuite réalisés des rodéos géants.