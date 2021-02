Près de Lyon : un gigantesque rodéo sur le périphérique avec une douzaine de deux-roues

Une douzaine de personnes à bord de deux-roues se sont amusés à faire un rodéo ce dimanche après-midi sur le périphérique entre Bron et Vaulx-en-Velin. La majorité conduisait des motocross, sur la roue-arrière, sans casque.

Des scènes qui deviennent de plus en plus régulières à Lyon et en banlieue lyonnaise. On se souvient qu'en mai 2020, un rendez-vous avait été donné sur Snapchat à de nombreux jeunes qui avaient ensuite emprunté l'autoroute, parfois à deux sur un scooter et sans casque.