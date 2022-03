Précarité menstruelle : la Métropole de Lyon lance une grande collecte de protections féminines

Avec l'association Règles élémentaires, la collectivité entend "sensibiliser le grand public à cette question et mettre en lumière un sujet encore trop souvent tabou".

A compter de ce mardi, date de la journée internationale des droits des femmes, et jusqu'au 28 mai, date de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, des points de collectes seront installés sur l'ensemble du territoire métropolitain afin de soutenir les femmes qui ont des difficultés à acheter ces protections.

"L’accès à des protections périodiques relève d’un droit fondamental : le droit à la dignité. Près de deux millions de femmes en France subissent la précarité menstruelle et une étudiante sur 3 indique avoir des difficultés à s’acheter des protections. J’ai donc souhaité que la Métropole s’engage aux côtés de l’association Règles élémentaires pour apporter des solutions immédiates et très concrètes aux femmes qui n’ont pas les moyens ou l’accès aux protections périodiques. Un tel dispositif nous permet aussi et surtout de parler de cette précarité particulière et de sensibiliser le plus grand nombre. Car au-delà de la question de la précarité menstruelle, c’est le sujet des règles dans son ensemble qu’il faut rendre moins tabou", a expliqué Michèle Picard, la vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l'égalité Femmes-Hommes.

En tout, 47 points de collecte seront mis en place, au sein de l'hôtel de Métropole, dans 26 mairies partenaires et dans différentes Maisons de la Métropole. Ces produits de première nécessité seront ensuite redistribués aux différentes associations de solidarité du territoire et notamment- Le Foyer Notre dame des sans-abris, Le Mas, l’Armée du salut, Habitat et Humanisme Rhône, Secours populaire, Secours catholique, Croix-Rouge, Restos du coeur – mais aussi des associations étudiantes comme le Groupement des Associations et Élus Étudiants, Indépendant et Solidaire (GAELIS).