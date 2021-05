Métropole de Lyon : 40 000 produits d’hygiène féminine collectés pour lutter contre la précarité menstruelle

La Métropole de Lyon s’était engagée avec l’association Règles Elémentaire, dans une grande collecte de produits d’hygiènes féminine, afin de lutter contre la précarité menstruelle.

Ces collectes, qui ont été lancées le 8 mars dernier dans 41 points de collectes, se sont terminées ce vendredi, à l’occasion de la journée mondiale de l’hygiène menstruelle.

Le président de la Métropole, Bruno Bernard et la vice-présidente en charge de la lutte contre les discrimination et l’égalité femmes/hommes, Michèle Picard, étaient présents ce vendredi au siège du Secours Populaire pour faire le bilan de la collecte, et annoncer le renouvellement de l’opération en 2022.

Les différents points de collectes ont été déployés sur l’ensemble du territoire métropolitain afin que des associations telle que, le Secours populaire, Gaelis ou les Restos du Cœur du Rhône puissent les redistribuer à environ 160 femmes.

Ce sont donc 40 000 unités, tampon ou serviette hygiénique, qui ont pu être collectées.

"Dans ma commune, nous avons recueillis près de 3000 protections, ce qui est intéressant. Nous avons aussi donné une subvention de 2 000 euros pour Règles élémentaire lors du dernier conseil municipal. Puis cette année, nous avons sensibilisé. Nous avons essayé, avec nos équipements polyvalents jeunes, de parler de cette question pour que les jeunes femmes puissent mieux vivre cette période", a expliqué Michèle Picard, qui est également maire de Vénissieux.

"On veut également travailler pour rendre ce sujet non tabou, pour faciliter la vie des jeunes filles lors de leurs premières règles. Au-delà de la précarité, il faut casser les préjugés autour des règles. Il faut rendre accessible les protections nécessaires car c’est 4 000 euros dépensés en protections, mais si vous ajoutez à cela les médicaments ou les journées non travaillés, c’est une moyenne de 8 000 euros qui peut monter jusqu’à 20 000 euros dans la vie d’une femme. Depuis plusieurs années, on commence enfin à parler de cette précarité, qui n’est pas nouvelle pourtant, mais le fait d’enlever le tabou permet de libérer la parole, et je pense que c’est important", a poursuivi la vice-présidente en charge de la lutte contre les discrimination et l’égalité femmes/hommes.

Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon, également présent ce vendredi, a affirmé quant à lui "qu’il y a de vrai besoin, une vraie demande de toutes les femmes, qu’elles soient étudiantes ou plus âgées, qui sont dans la précarité. Il faut donc qu’on innove et qu’on réponde à ce besoin qui n’est pas assez connu, mais qui est naturel. On va avoir d’autres actions, notamment dans les collèges, mais il faut aller beaucoup plus loin. Je me réjouis que le gouvernement ait annoncé qu’à partir de septembre, il y aura des protections pour les étudiantes précaires, et nous on va s’occuper d’autres publics, pour offrir des solutions aux habitants de la Métropole de Lyon".

"La collecte c’est un début", reprend Michèle Picard, "mais derrière, on va pouvoir voir ce que l’on met en place comme action. Et je pense que même les collectivités ont décidé de faire pareil. On a voulu enclencher quelque chose, une réflexion, une action, et j’espère que l’on va pouvoir continuer".

Pour rappel, en France, près de deux millions de femmes subiraient la précarité menstruelle et une étudiante sur trois déclare avoir des difficultés à s’acheter ces produits d’hygiène.

J.N