L'OL féminin veut faire gonfler les rangs de ses supporters

Première affiche à bénéficier de ce battement médiatique : le match retour des quarts de finale face à la Juventus de Turin.

"Avec la campagne de promotion Hello Europe, filles et garçons se partagent les visuels. On voulait montrer l'importance du choc face à la Juventus, montrer que c'est un grand événement", a expliqué Sam Primaut, le directeur du marketing et des contenus.

Le club a donc désormais l'ambition d'occuper le terrain pour faire la promotion de son équipe féminine, au même titre que la formation masculine.

"On veut essayer de fédérer et d'avoir une communauté de supporters pour le football féminin", a précisé Olivier Blanc, le dirigeant de l'OL féminin. "Le fait d'avoir une Ligue des champions sur le même format que celle des garçons va encore plus structurer la compétition. Cela passe aussi par des horaires classiques de diffusion".

Pour ce match retour contre la Juventus, ce sera le jeudi 31 mars prochain à 21h. Malgré un horaire contraignant pour le public familial, l'OL espère attirer un grand nombre de spectateurs. La billetterie ira de 5 à 20 euros "pour donner de la valeur au match". Quelques invitations seront tout de même distribuées, notamment pour les licenciées de la FFF.

Cette perspective de développement enchante en tout cas l'équipe dirigée par Sonia Bompastor : "Les filles le méritent. Elles avaient envie et besoin de ça. Elles jouent pour partager des émotions, encore plus en Ligue des Champions qui est la plus belle des compétitions. Donc les filles veulent jouer devant du monde et pouvoir communier avec les supporters", a confié la coach lyonnaise.

De quoi transcender les Fenottes : "Les gens ont envie de voir du spectacle. A nous d'assurer un bon contenu de match pour faire plaisir au public. Il faut gagner pour se qualifier, bien sûr, mais aussi être en capacité de montrer du beau jeu", a insisté la technicienne.

Si quelques groupes de supporters feront le déplacement en Italie pour le match aller mercredi, cinq bars lyonnais diffuseront le match, avec "l'objectif d'ancrer le football féminin dans les habitudes", comme l'a précisé Sam Primaut.

La rencontre sera également diffusée sur la chaine Youtube de DAZN.

F.L.