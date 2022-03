OL : les salaires des joueurs de Ligue 1 dévoilés, Ndombele et Boateng dans le Top 30

Ce tableau fait une fois de plus la part belle aux joueurs du PSG qui occupent 21 places du Top 30. Les estimations mettent à la première place Neymar avec un salaire mensuel brut de 4 083 000 euros devant Lionel Messi (3 375 000 euros) et Kylian Mbappé (2 220 000 euros).

Il faut descendre bien plus bas au 27e rang pour voir les noms de deux joueurs de l’OL. Tanguy Ndombele et Jérôme Boateng sont ex aequo avec un salaire brut par mois estimé à 350 000 euros.

Viennent ensuite dans le classement lyonnais : Anthony Lopes (320 000 euros), Houssem Aouar (310 000 euros) et Thiago Mendes (300 000 euros).

Du côté des entraîneurs de Ligue 1, Mauricio Pochettino (PSG) arrive en tête avec un salaire brut mensuel de 1 100 000 euros. Peter Bosz se classe au pied du podium à la quatrième place derrière Jorge Sampaoli (OM) et Christophe Galtier (Nice) avec ses 250 000 euros par mois.

L'OL devrait continuer cet été de réduire sa masse salariale avec les départs possibles de Jason Denayer ou encore Lucas Paqueta.

Le quotidien sportif dévoile également les salaires des stars féminines du football français… bien loin de ceux des hommes. Les filles de l’OL dominent ce classement avec 14 places dans le Top 20. Pas de gagnante pour la tête du tableau puisque la capitaine lyonnaise Wendie Renard et sa rivale Kadidiatou Diani se partagent la première place avec un salaire brut mensuel estimé à 37 000 euros.