Une heure de plus ou une heure de moins ? On passe à l'heure d'été cette nuit !

Ce week-end marque le passage à l'heure d'été et, chaque année, on se pose la même question. Il faudra donc avancer les aiguilles de sa montre d'une heure. A 2h du matin, il sera 3h, avec au bout, une heure de sommeil en moins.

Mais c'est pour la bonne cause, dès dimanche, on profitera du soleil plus longtemps le soir à Lyon et partout en France.

Pour rappel, l'objectif de ce changement d'heure, instauré à la suite du choc pétrolier de 1973-1974, est de limiter l'usage de l'éclairage artificiel, faisant ainsi correspondre les périodes d'activités avec les périodes d'ensoleillement. Ce passage à l'heure d'été a été harmonisé depuis 1998 au sein de l'Union Européenne au dernier dimanche de mars.

Et pour tous ceux qui pensaient qu'on en avait fini avec ces changements, sachez que les eurodéputés ont voté en mars 2019 la suppression du changement d'heure saisonnier. Cette décision doit être validée par chaque état membre de l'Union Européenne pour savoir s'ils conservent l'heure d'été ou l'heure d'hiver toute l'année. Dans tous les cas, le passage à l'heure d'hiver en octobre prochain sera conservé.