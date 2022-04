Trenitalia lance un nouvel aller-retour entre Lyon et Paris à 23 euros

La concurrence arrive à Lyon et à grande vitesse. Depuis décembre 2021 la société italienne proposait déjà une ligne reliant Paris à Milan via Lyon. Dès ce mardi Trenitalia propose un 3e aller-retour quotidien entre Lyon et Paris. Mais ce n’est pas fini. En effet, le trajet entre Lyon et Paris est mené à s’étoffer à partir du 1er juin. Cela permettra au voyageur de bénéficier de cinq allers-retours supplémentaires de la SNCF. Entre ces nouveaux trajets et le Paris – Milan, 4 600 places seront proposées.

" Comme nous nous y étions engagés, Trenitalia vient renforcer son offre entre Paris et Lyon afin de répondre aux exigences et aux besoins des voyageurs. Avec ces nouvelles liaisons, Trenitalia souhaite participer activement au développement du rail en France et apporter de réelles alternatives de voyage ", déclare Roberto Rinaudo, Président de Trenitalia France.

Un prix accessible

Pour un aller en standard cela démarre à 23 euros. À préciser que le prix est décidé selon le remplissage du train. Le président a également présenté une classe Business (qui correspond à la première classe) et une classe Executive (du haut de gamme). De plus une salle de meeting est présente. Elle est réservée aux petits groupes.

Depuis son lancement en France, la compagnie a transporté près de 150 000 voyageurs et a un taux de remplissage de 87 %.

A.P.