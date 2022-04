OL féminin : Marie-Antoinette Katoto (PSG) en approche ?

Certaines joueuses comme Eugénie Le Sommer, Wendie Renard, Sarah Bouhaddi ou Dzsenifer Marozsan pourraient être tentées par de nouvelles aventures. Quid également d’Ada Hegerberg, qui peine à retrouver son niveau d’avant blessure.

Alors le club lyonnais prospecte pour bâtir une équipe compétitive la saison prochaine. Et le dossier Marie-Antoinette Katoto semble bien avancée. L’attaquante du PSG et de l’Equipe de France arrive en fin de contrat cet été. Et les discussions pour prolonger son bail s’éternisent.

Elle a donc mis ce mercredi ce que l’on appelle communément un coup de pression à son employeur en se confiant à l’AFP.

"Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Après, je lis et j'entends des choses depuis que je suis arrivée au PSG, il y a beaucoup de paroles, pour l'instant il n'y a aucun acte", s’émeut Marie-Antoinette Katoto, 133 buts en 149 matchs avec Paris.

La joueuse de 23 ans indique même avoir fait l’objet de "beaucoup de discussions et beaucoup de considération" de la part de l’OL féminin et de Barcelone.

Il faut également rappeler que Marie-Antoinette Katoto, à l’instar de nombreuses coéquipières, a très mal vécu l’affaire Kheira Hamraoui et la décision du PSG de ne pas écarter la milieu de terrain.

Alors, réelle envie de venir à Lyon ou grossière manoeuvre pour faire monter les enchères et obtenir un meilleur contrat à la capitale ?