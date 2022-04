Lyon : un réseau de faux titres de séjour démantelé, un ex-responsable de la Croix-Rouge à sa tête ?

Le Progrès révèle ce samedi que la police aux frontières a mis un coup d’arrêt à une filière d’aide à l’immigration irrégulière dans l’agglomération lyonnaise. Pas moins de 12 personnes ont été arrêtées en mars.

Et parmi elles, l’ex-responsable de l’antenne de la Croix-Rouge de l’Est lyonnais à Villeurbanne, un poste qu'il a quitté depuis seulement six mois. Il serait la tête pensante de ce réseau qui fournissait, moyennant finance, de faux papiers français, des titres de séjour et des cartes d'identité, à des migrants venus d’Afrique. A-t-il usé de ses fonctions à la Croix-Rouge pour vendre les documents, allant de 200 à 2000 euros ?

Selon nos confrères, le réseau était très organisé et faisait appel à des faussaires basés en Grèce et en Turquie.

Le chef présumé du réseau, de nationalité congolaise, a été mis en examen pour "aide à l’immigration irrégulière en bande organisée par fourniture de faux documents administratifs" puis incarcéré le 11 mars dernier. Ses quatre complices les plus engagés dans la filière ont eux été laissés libres sous contrôle judiciaire.

L’enquête, démarrée en octobre 2020, se poursuit dans la région.