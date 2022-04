Devant un public chauffé à blanc, l’OL file en finale de Gambardella

Des Bad Gones et des membres de Lyon 1950 étaient venus encourager les jeunes Lyonnais U19 qui disputaient la demi-finale de la Gambardella face à Troyes.

Si les Troyens ouvraient le score, les joueurs d’Eric Hély ont relevé la tête pour s’imposer finalement (3-1) avec des buts de Sarr, Lagha et Fougeu. Un penalty a également été stoppé par le gardien rhodanien.

La finale de la Gambardella se jouera le 7 mai au Stade de France.

La dernière participation de l’OL à ce stade de la compétition remonte à 7 ans. Et la dernière victoire est bien plus vieille : 1997, avec Jérémie Bréchet, Florent Balmont, Steed Malbranque et Olivier Bernard dans l’équipe gagnante.