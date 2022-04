Lyon : à 17 ans, il croise son agresseur dans la rue et parvient à le faire interpeller

Ce jeune mineur est soupçonné d'avoir pris à partie la victime avant de l'attirer dans un hall d'immeuble. Avec un complice, ils auraient frappé l'adolescent de 17 ans tout en le menaçant avec un couteau afin de lui voler sa sacoche dans laquelle se trouvait un téléphone portable.

La victime et sa petite amie ont porté plainte. L'enquête s'est accélérée deux jours plus tard quand le jeune de 17 ans a croisé un de ses agresseurs dans la rue. Il a alors fait appel à un équipage de police en patrouille et l'agresseur a été interpellé place Bellecour.

Défavorablement connu de la justice, le suspect a nié les faits. Son complice est lui toujours en fuite.