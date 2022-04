Jean-Michel Aulas : "Peter Bosz sera l’entraîneur de l’OL la saison prochaine"

Jean-Michel Aulas avait retrouvé le sourire dimanche soir après la large victoire de l'OL face aux faibles Bordelais (6-1). Alors que le nom de Julien Stéphan (Strasbourg) avait filtré ce week-end pour éventuellement remplacer Peter Bosz à l'issue de la saison, le président lyonnais a été clair.

"Peter Bosz sera l’entraîneur de l’OL la saison prochaine", a déclaré Jean-Michel Aulas dans des propos recueillis par Prime Video.

Une annonce dans la droite lignée de ce qui avait été dit vendredi en conférence de presse. Reste à savoir si la promesse du dirigeant de l'OL faite au tacticien néerlandais tiendra toujours en cas de non-qualification pour l'Europe.

"Le foot est quelque chose de formidable. On n'a pas le droit de transformer l'enjeu du foot en règlement de comptes. Rien ne justifie la fureur, l'agressivité. Les acteurs sur le terrain font tout pour réussir. On a tous besoin d'un peu plus de raison. On va se battre tous ensemble pour être encore européen la saison prochaine", a également confié Jean-Michel Aulas à OL Play dimanche après la victoire contre Bordeaux.